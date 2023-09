Bucci, Genova e Milano una sola città con il Terzo Valico

"Il Terzo Valico darà la possibilità di vivere a Genova e lavorare a Milano o viceversa, le due città collegate in meno di un'ora diventeranno una sola come le grandi città metropolitane. Stiamo ponendo le basi perché si possa pensare che Piemonte, Lombardia e Liguria siano la città metropolitana estesa più ricca d'Europa dove si può fare tutto". Così il sindaco di Genova Marco Bucci interviene al Festival della Comunicazione di Camogli durante un confronto con il sindaco di Milano Beppe Sala sul tema 'Città senza muri.

Ripensare la crescita'.

Secondo Sala "bisogna ragionare in termini di territorio largo, a Milano per esempio una delle questioni è il costo delle case, però finalmente quando l'alta velocità ferroviaria arriverà a Genova, sarà irrilevante dove si vive".

Per Bucci il collegamento dell'alta velocità ferroviaria con Milano sarà un'opportunità anche per lo sviluppo portuale: "il porto di Genova ha bisogno di spazi, anche Genova può avere il suo 'dry port' oltre Appennino soprattutto se collegato con un'infrastruttura rapida e veloce come il Terzo Valico - sottolinea Bucci - tra noi e Alessandria (area retroportuale di Genova, ndr) ci sono 60 chilometri, se andate a Los Angeles ci sono 80 miglia di distanza dall'area retro portuale, quasi il doppio, a Shanghai la distanza è di 110 chilometri, abbiamo la possibilità di fare tante cose, gli Appennini sono sempre stati una barriera reale, oggi forse più psicologica che reale".





