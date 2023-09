Pichetto, verifiche sul progetto dei depositi chimici a Genova

"Il trasferimento dei depositi chimici a Genova da Multedo a Sampierdarena è una questione che come ministero stiamo valutando sotto l'aspetto delle procedure di impatto ambientale, non posso andare oltre le valutazioni tecniche, certamente con la più completa disponibilità a verificare caso per caso se ci sono delle correzioni del progetto da fare". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine di una lectio magistralis all'Università di Genova interviene sulla 'Valutazione di impatto ambientale' del progetto diventa nazionale.

I tempi di risposta del ministero "sono quelli delle procedure, dipende se sono complicate o se non sono complicate, non c'è un qualcosa di automatico. Mi auguro e impegno il ministero ad andare avanti nei tempi più rapidi possibili, dipenderà anche dalle risposte dei proponenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA