Non ci saranno sconti in bolletta nelle zone dei rigassificatori

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha escluso la possibilità di "sconti tariffari" come "compensazione al territorio savonese interessato dal progetto del nuovo rigassificatore di Vado Ligure", che secondo le intenzioni del Governo dalla seconda metà del 2026 accoglierà quello attualmente a Piombino. È quanto emerso al termine di un vertice con il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di Governo per la realizzazione dell'opera Giovanni Toti a cui hanno partecipato anche i tecnici di Snam.

"E allora a Ravenna cosa dovremmo dare? - replica il ministro a una domanda sui possibili sconti nelle bollette del gas nelle zone interessate dal progetto - Il ragionamento di un Paese serio è creare le condizioni per incentivare lo sviluppo di un territorio, bisogna guardare alla parte delle infrastrutture, a un qualcosa di lungo periodo, non agli sconti tariffari".

Pichetto Fratin conferma l'impegno del Governo Meloni di compensare il savonese con "interventi portuali e investimenti sulle infrastrutture strategiche chieste dal territorio".





