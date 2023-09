Morto Silvano Montaldo, risanò il Comune di Savona

E' morto improvvisamente all'età di 66 anni Silvano Montaldo, ex assessore al Bilancio del Comune di Savona dal 2016 al 2021 e attualmente assessore esterno a Laigueglia, figura storica del centrodestra nel Savonese. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di Laigueglia per un malore.

Noto commercialista, da sempre attivo in politica e vicino a Silvio Berlusconi, nella sua vita ha ricoperto diversi incarichi istituzionali: è stato per due volte sindaco di Laigueglia (nel 1995 e nel 1999), poi nuovamente vicesindaco dal 2004 al 2008 e assessore nel mandato successivo. Vicepresidente della Provincia di Savona dal 2011 al 2014, nel 2016 è stato chiamato come assessore al Bilancio a salvare dal dissesto finanziario il Comune di Savona, raggiungendo l'obiettivo grazie a un piano di riequilibrio decennale. In questo periodo stava preparando la campagna elettorale per le elezioni ad AlBenga. A livello professionale è noto soprattutto per essere stato il commercialista di Claudio Scajola.



