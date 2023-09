Il Rallye Sanremo esplora l'entroterra del Ponente Ligure

Sanremo torna a essere la capitale nazionale ed europea del rallismo, con quattro gare nell'arco di dieci giorni.

I quattro eventi sono il 70° Rallye Sanremo, settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco che elettrizzerà concorrenti e spettatori nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 settembre. La giornata del 30 vedrà impegnati i concorrenti del 24° Rally delle Palme sulle stesse prove speciali tricolori, che potranno vivere un ideale confronto a distanza con i campioni del rally valido per il campionato italiano.

La settimana successiva, sabato 7 e domenica 8 ottobre, si cambia registro con un salto nel passato con il 38° Sanremo Rally Storico, valido come ottava prova del Campionato Europeo Rally Storici, oltre che come ultima prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche e la 37° Coppa dei Fiori di Regolarità.

Il 28 agosto alle 8 sono scattate le iscrizioni, con la possibilità per i concorrenti di partecipare alla gara del Ponente Ligure, che vivrà i suoi momenti topici per il 70° Rallye Sanremo (CIAR SPARCO) a partire da martedì 27 settembre con l'inizio delle verifiche sportive, per terminare con le premiazioni in pedana sabato 30. In contemporanea si sono aperte anche le iscrizioni al 24° Rally delle Palme. Il 70° Rallye Sanremo è il settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e il quinto del CIAR-Junior, riservato alle giovani promesse del rallismo italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA