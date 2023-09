A breve nuovo decreto per Parco Portofino 'ristretto'

Entro alcuni mesi il Governo Meloni varerà un nuovo decreto per "ridurre solo all'area di Portofino, Santa Margherita, Camogli e forse alcune zone limitrofe" l'area di salvaguardia per il Parco nazionale di Portofino, che il cosiddetto decreto Cingolani attualmente in vigore allarga a 11 Comuni liguri. Lo annunciano il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Regione Liguria e Ministero dell'Ambiente non stanno più valutando un'ipotesi di Parco nazionale di Portofino che vada da Chiavari quasi a Genova. Con i tempi necessari sarà approvato un nuovo decreto di salvaguardia con una perimetrazione più ridotta, ci vorranno alcuni mesi per definire l'intesa in via definitiva. Al presidente della Regione Liguria spetta di concedere l'intesa per la creazione del parco ed è disponibile a farlo solo in base all'ipotesi di confini più ristretti. La perimetrazione fatta dal ministro Cingolani e dal ministero rispondeva ad esigenze che non sono più volute dai territori - commenta Toti - ho quindi comunicato al ministro Pichetto che siamo disponibili a dare un'intesa sui confini ma non quelli che occupino mezzo Tigullio perché non sarebbero accettati dallo stesso territorio".

Il ministro Pichetto Fratin si è limitato a dire: "Non ho altro da aggiungere a quanto detto dal presidente Toti.

Il decreto del 6 agosto 2021, il cosiddetto decreto Cingolani, allargava a 11 Comuni l'area potenzialmente interessata dal progetto del Parco nazionale (5363 ettari): Avegno, Camogli, Cicagna, Coreglia, Chiavari, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna e Zoagli. Una proposta di Anci Liguria prevedeva 7 Comuni più l'area marina protetta (2940 ettari): Camogli, Portofino, Santa Margherita, Zoagli, Rapallo, Chiavari e Coreglia. Quella della Regione Liguria, che oggi ha ottenuto il sostegno politico del ministro dell'Ambiente, punta sui tre Comuni (1700 ettari) attualmente già compresi nel parco regionale: Portofino, Camogli e Santa Margherita, e l'inserimento dell'area marina protetta.



