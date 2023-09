Pamuk, Nettel e Lahiri ospiti di Genova Capitale del Libro

Genova Capitale italiana del Libro 2023 ospiterà grandi nomi della letteratura italiana e internazionale, come il Premio Nobel Orhan Pamuk, la scrittrice messicana Guadalupe Nettel e scrittori vincitori di Premi Pulitzer, come Jhumpa Lahiri, ambasciatrice d'eccezione dell'iniziativa. Sono alcune delle novità emerse alla presentazione del programma di 'A pagine spiegate!' organizzato dal Comune con ministero della Cultura, Regione e istituzioni culturali della città. Palazzo Ducale ospiterà dal 15 ottobre al 7 aprile la mostra 'Calvino cantafavole', in occasione del centenario della nascita dello scrittore. Sono 22 le mostre, 9 i festival, 12 gli spettacoli e reading e ben 175 le presentazioni e le aperture straordinarie delle biblioteche già previste a Genova, che si appresta a essere protagonista da settembre 2023 ad aprile 2024.

"Siamo orgogliosi di dare il via a un progetto che abbiamo sostenuto e accolto con grande entusiasmo. Dopo la nomina della città abbiamo lavorato per presentare un programma di grande livello per i genovesi e per i turisti", sottolinea il sindaco Marco Bucci. "Genova Capitale Italiana del Libro conferma la vocazione culturale della Liguria, territorio dalle mille suggestioni letterarie in grado di attrarre eventi di respiro internazionale", commenta il presidente della Regione Giovanni Toti. "Il progetto di Genova, oltre a sottolineare la forza di un territorio, permette di tendere i ponti tra culture e diversi luoghi del mondo. Un ponte che contribuirò a costruire e percorrerò per portare la ricchezza di Genova Capitale del libro a New York", afferma Jhumpa Lahiri in un videocollegamento.





