Ricercatori avvistano 48 balenottere e 11 tartarughe

Negli ultimi viaggi effettuati a bordo del traghetto Mega Victoria di Corsica Sardina Ferries sono stati avvistati 18 balenottere sulla tratta Savona/Bastia e 30 sulla tratta Nizza/Ile Rousse dove sono state avvistate anche 11 tartarughe caretta caretta. A fine aprile sono ripartiti i monitoraggi nel Santuario Pelagos a bordo dei traghetti della Corsica Sardinia Ferries da parte dei ricercatori di vari enti che dal 2007 utilizzano le navi gialle della compagnia come laboratori. Nei giorni scorsi, a bordo del traghetto Mega Victoria sono stati ospitati nove ricercatori di Ispra, Fondazione Cima, Stazione zoologica di Napoli, Università Bicocca di Milano e di Napoli impegnati nel progetto Life Conceptu Maris.

A bordo della nave è stato attrezzato anche un laboratorio di ricerca per raccogliere acqua dal mare e per ospitare macchinari di filtraggio e stoccaggio dei campioni.

"Moltissimi anche gli avvistamenti di altre specie, tra cui mante e pesci luna'', spiega Paola Tepsich, ricercatrice di Fondazione Cima. E aggiunge: ''I dati raccolti a bordo dei traghetti di Corsica Ferries si confermano ogni anno sempre più importanti: ci stanno aiutando a capire come le specie stiano affrontando i cambiamenti derivanti dal riscaldamento del mare e ci permettono di estendere le nostre analisi in aree altrimenti inaccessibili ".



