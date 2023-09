Istituita alla Spezia la scuola per gli equipaggi di yacht

Istituto Nautico, Its, Lega Navale alla Spezia uniscono le forze per formare il futuro personale che sarà imbarcato sugli yacht. In particolare personale di coperta e di macchine. Nasce la prima scuola in Italia dedicata al diporto e che prevede ore di formazione per gli studenti della scuola superiore Cappellini Sauro, con competenze e abilitazioni tra cui la patente nautica che potranno essere ulteriormente integrate proseguendo il percorso con l'Its. La Lega Navale, oltre che da supporto formativo, fungerà da raccordo con i cantieri nautici che richiedono sempre di più personale specializzato per gli equipaggi di yacht e megayacht.

Stamani la firma del protocollo che coinvolge anche l'istituto comprensivo e il Comune di Lerici. "Questa collaborazione mira a istituire una futura scuola di formazione di professionisti per il diporto" ha detto il dirigente scolastico Antonio Fini. La Spezia rappresenta un riferimento nazionale per questo mondo, "il protocollo formalizza un importante percorso verso la completezza del navale nautico alla Spezia, a integrazione del progetto Miglio Blu" ha aggiunto il presidente Its Roberto Guido Sgherri.

Gli studenti verranno coinvolti in attività formative e all'interno dei cantieri per lo "sviluppo di attività riconducibili al mare e che potranno aiutare nella formazione di future professionalità" ha sottolineato Roberto Camerini, delegato della Regione per la Lega Navale Italiana.



