Folgiero, va progettata la fase 3 del ribaltamento a mare di Fincantieri

"Il ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente sarà un successo solo se facciamo la fase 3, che non è un problema di fondi, è un'operazione invasiva dal punto di vista logistico: si tratta di spostare la ferrovia, il problema non è l'entità del costo di spostare la ferrovia. È progettarlo, orchestrarlo, concertalo e farlo". Così l'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero a Genova nei cantieri navali di Sestri Ponente a margine del varo di Explora II e del taglio della lamiera di Explora III del brand crocieristico di lusso Explora Journeys sollecita Rfi e le istituzioni locali a intervenire. Le fasi 1 e 2 contemplano la messa in sicurezza di due rii e l'ampliamento degli spazi.

"Il ribaltamento a mare sarà un successo solo se avverrà in tempo la fase 3 che permette lo sbottigliamento delle tonnellate di acciaio che riusciremo a lavorare, altrimenti le fasi 1 e 2 non dispiegheranno gli effetti sperati", evidenzia.

Oggi lo stabilimento di Sestri Ponente lavora 600 tonnellate d'acciaio al mese, l'amministratore delegato di Fincantieri stima che con il ribaltamento a mare "ne farà almeno 2.400-2.600 al mese", un ammontare che renderà indispensabile lo spostamento dell'attuale linea ferroviaria.

"Apriamo un tavolo che ci permetta di gestire anche dal punto di vista logistico l'operazione. Dobbiamo riuscire a trovare le risorse in questo territorio che saranno sufficienti e idonee per lavorare tutto l'acciaio in più previsto, non sarà una questione di bacino e basta, sarà una questione di bacino e risorse umane. Pianifichiamo oggi i fabbisogni che avremo alla fine della fase 3. - aggiunge - Se noi qui dobbiamo fare le navi più grandi del mondo, ci serve un bacino navale, ma ci serve anche un bacino di risorse e trovare le risorse in questo Paese è un esercizio difficile, avendo il tempo affrontiamo il problema per fare navi grandi servono tante persone, molte di più di quelle che ci sono oggi in cantiere. Pensiamo che ci sia mercato per le navi grandi, abbiamo detto e stradetto che le vogliamo fare a Genova".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA