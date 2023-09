Esplosione in casa nell'Imperiese, morto uno dei tre feriti

È morto uno dei tre giovani francesi rimasti feriti nell'esplosione di una palazzina avvenuta il 27 agosto scorso, a Soldano, per una probabile fuga di gas. Si tratta di Cristophe Perez, 25 anni, di Marsiglia: era ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Nella stessa struttura è ricoverato anche Louis Lesser, 25 anni, mentre Jonathan Fortunato, figlio del proprietario dell'appartamento, si trova al Cto di Torino.

Fortunato è sveglio e cosciente, non più intubato e la sua prognosi dovrebbe essere sciolta a breve,ma i tempi di ripresa saranno lunghi. Entro qualche giorno sarà trasferito a Marsiglia su richiesta della famiglia. La Procura di Imperia aveva aperto un fascicolo per disastro colposo e lesioni, ma per il caso di Perez il reato sarà omicidio colposo.



