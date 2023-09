Clia, 120 navi da crociera elettrificate ma 2% porti è pronto

Sono 120 le navi da crociera nel mondo già predisposte per essere alimentate con l'elettricità in banchina ma restano solo 32 i porti elettrificati a livello internazionale, il 2% del totale, in lieve aumento rispetto ai 29 del 2022. È il quadro emerso dall'ultimo report ambientale della Cruise Lines International Association (Clia) presentato ad Amburgo.

Ad oggi sono solo 10 i porti europei con le banchine già elettrificate in quattro Paesi: Germania, Norvegia, Svezia e Gran Bretagna, nessuno in Italia, dove sono stati finanziati interventi di elettrificazione negli scali di Civitavecchia, Livorno, La Spezia e Genova.

Secondo l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente i sistemi di elettrificazione delle banchine che consentono alle navi di spegnere i motori una volta all'ormeggio, a secondo del mix energetico utilizzato, permettono di ridurre le emissioni di CO2 fino al 98%.

Ad oggi, 120 navi Clia (il 46% del totale della flotta mondiale) sono predisposte per l'elettrificazione a terra. Nel 2028 si prevede siano più di 210 ad essere equipaggiate con tali sistemi o saranno configurate per ricevere energia da terra in futuro (tre quarti delle imbarcazioni esistenti).

Le compagnie aderenti a Clia si sono impegnate affinché entro il 2035 tutte le loro navi siano dotate di sistemi per sfruttare l'elettrificazione delle banchine. Secondo il programma Fit-for-55 dell'UE, entro il 2030 i principali porti europei dovranno essere dotati di energia elettrica a terra, il che velocizzerà ulteriormente gli investimenti nelle infrastrutture portuali.



