Vele d'Epoca di Imperia, 60 equipaggi e un yawl centenario

Sono 60 le Regine del Mare, tutte costruite all'inizio o alla fine del secolo scorso, iscritte alla 24/a edizione delle Vele d'Epoca d'Imperia- International Sailing Week (6-10 settembre), la regata che si apre domani con un'esibizione degli incursori della Marina Militare. Si tratta della flotta più numerosa degli ultimi raduni, proprio nell'anno in cui si festeggia il centenario di Imperia. Una centenaria c'è anche tra la flotta. Barbara, presente alle Vele d'epoca di Imperia dal 2018 e assidua partecipante alle regate del Mediterraneo, è un elegante yawl disegnato dal genio di Charles Ernest Nicholson nel 1923 e costruita al cantiere Camper and Nicholsons in Inghilterra. Sempre disegnato da Charles Nicholson e costruito da Camper&Nicholson, Vision KC-3 sarà uno degli scafi da battere nella classe 8mR. Con un glorioso passato di sette titoli mondiali, la barca di Paolo Manzoni con un equipaggio di talenti italiani, che ha da poco rappresentato i colori dello Yacht Club Imperia al Campionato Mondiale di Genova, finendo secondo di categoria. Per la prima volta sulla stessa banchina ci sono Emilia e La Spina: Emilia, commissionata nel 1929 dal senatore Giovanni Agnelli (padre dell'avvocato Gianni Agnelli), nacque come risposta all'amico-rivale il marchese Spinola, che aveva da poco varato La Spina, il primo 12 metri S.I. italiano. Ma quando il destinatario della barca, il genero Carlo Nasi, dovette partire per l'America, Emilia venne acquistata dal genovese Attilio Bruzzone. L'attuale proprietario riportò Emilia all'armo originale dei 12 metri S.I., facendola diventare portabandiera dell'associazione monegasca The Yachting Heritage Society. Mariella è la barca che arriva da più lontano.

Costruita dal cantiere William Fife & Son a Farlie in Scozia, su progetto di Alfred Mylne, è appartenuta inizialmente al commerciante di caffè James Patterson e poi venduta al barone Ronald Teacher che la tenne per 32 anni. Negli anni Ottanta ha fatto il giro del mondo, nel 1992 è stata acquistata all'asta da Carlo Falcone, console italiano di Antigua e Barbuda, e nel 1994 e 1995 si è aggiudicata la vittoria overall all'Antigua Classic Yacht Regatta.



