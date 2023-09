Teatro Sociale, in cartellone grande jazz e il Govi di Solenghi

Riprende il 15 settembre l'attività del Teatro Sociale di Camogli, dopo la pausa estiva. Oggi il presidente Maurizio Castagna e il sovrintendente Giuseppe Acquaviva hanno presentato il cartellone dell'ultimo trimestre 2023, una stagione impegnativa fra prosa, musica classica, jazz, spettacoli dialettali, teatro per ragazzi, approfondimenti pomeridiani, concerti aperitivo del venerdì sera e della domenica mattina. "Il cartellone - ha detto Acquaviva - viaggerà a un ritmo di più di tre spettacoli a settimana, con proposte di ogni genere accomunate dall'altissimo livello degli artisti protagonisti. Ci saranno molte novità, come gli incontri di approfondimento del giovedì, nel Ridotto, a ingresso libero, ma anche importanti conferme, come la seconda edizione del 'Festival Gilberto Govi e la maschera genovese'". Il Sociale, che ha ottenuto il finanziamento Fus, ripartirà venerdì 15 (ore 19,30) con il batterista Steve Gadd in trio con il sassofonista Michael Blicher e Hammond Dan Hemmer. Per il jazz vale la pena segnalare subito la serata del 27 ottobre con Paolo Fresu e Uri Caine. II Festival "Gilberto Govi e la maschera genovese" prenderà il via con la ripresa dei "Maneggi per maritare una figlia" con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi (24 settembre, 25 e 26 settembre), lo spettacolo prodotto dal Sociale che ha ottenuto uno straordinario successo nelle stagioni precedenti.

Il Festival prevede altre due celebri commedie goviane: "Pignasecca e Pignaverde" (7 e 8 ottobre, Compagnia "I Villezzanti") e "Quello bonanima" (14 e 15 ottobre, Compagnia Genova Spettacoli). Verranno inoltre proiettati due film che vedono Govi protagonista ("Colpi di timone", 5 ottobre e "Che tempi!", 12 ottobre). A completare il cartellone goviano anche la realizzazione al Sociale di una puntata del programma di Primocanale "Liguria Ancheu" (6 ottobre) dedicata a Govi. Musica classica: previste tre serate di richiamo con l'Orchestra Filarmonica Italiana e pianista Andrea Bacchetti (4 novembre), i Kyiv Virtuosi (25 novembre) e l'Ensemble 16032 (2 dicembre). Per la prosa, lo spettacolo di impegno sociale "Mio padre, un magistrato" di e con Clara Costanzo tratto dal libro scritto dalla figlia di Rocco Chinnici.



