Rigassificatore, sabato a Savona 'catena umana' in spiaggia

Nuova protesta contro il progetto di trasferire a Vado Ligure (Savona) dal 2026 il rigassificatore attualmente a Piombino. Dopo gli incontri pubblici di Savona e Quiliano, una manifestazione in piazza a Vado Ligure, una raccolta firme online (giunta a 5.500 firme) e la presa di posizione dell'istituto comprensivo di Quiliano, ora arriva una iniziativa in programma sabato 10 settembre alle ore 15: una catena umana in spiaggia "contro il mostro del gas".

L'idea è nata nei gruppi Facebook contrari al rigassificatore e in breve tempo ha raccolto diversi sostenitori: al momento sono annunciate adesioni che coinvolgono diverse spiagge di Savona e Vado Ligure.



