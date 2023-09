Operaio ferito in porto, al vaglio manovra e mansioni operai

Il new jersey che ieri ha travolto, nel cantiere ferroviario di Calata Bettolo, l'operaio di 67 anni Pietro Greco, forse doveva essere spostato in altro modo. È quanto vogliono appurare gli investigatori dell'ufficio Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro della Asl3, coordinati dal sostituto procuratore Daniela Pischetola. Il blocco di cemento, con sopra una griglia di metallo usato per delimitare l'area di cantiere, è stato sollevato da un altro operaio con un mini escavatore dotato di pinze. Il jersey si è ribaltato ed è finito addosso a Greco che è caduto sbattendo la testa a terra.

L'area, il mezzo e il blocco di cemento sono stati sequestrati per capire se appunto la manovra eseguita fosse corretta, così come se fosse quello il mezzo adatto. Al vaglio anche le mansioni dei due operai: se potevano svolgere quelle operazioni e se abbiano avuto una corretta formazione.

Operaio in neurorianimazione

L'operaio di 67 anni rimasto vittima ieri di un grave incidente sul lavoro in Calata Bettolo, nel porto di Genova, si trova ricoverato in neurorianimazione all'ospedale Policlinico s.Martino. La direzione sanitaria dell'ospedale informa che l'uomo ha sofferto un politrauma con grave trauma cranico ed è sottoposto a ventilazione meccanica e monitoraggio intensivo. Le sue condizioni restano gravi. La prognosi è riservata.



