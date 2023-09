Oltre mille imbarcazioni esposte a Salone nautico di Genova

Oltre mille imbarcazioni esposte da 2 a 40 metri, 1.043 brand in vendita (+4,5% rispetto all'anno precedente), 143 posti barca in più a disposizione nei nuovi canali dell'isola blu del Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano, 184 novità di prodotto in esposizione (+9,5%). Sono i numeri della 63/ma edizione del Salone nautico internazionale di Genova in programma dal 21 al 26 settembre nei nuovi spazi del Waterfront di Levante, che per la prima volta offrirà ai visitatori la possibilità di vedere il padiglione Jean Nouvel interamente circondato dall'acqua del mare. Attesi giornalisti e operatori provenienti da 35 Paesi del mondo.

Il 52,3% delle imbarcazioni esposte sarà a motore, il 33,4% pneumatiche, il 12% a vela e il 2,3% multiscafo. In crescita in particolare il settore dei daycruiser con il 21,8% delle imbarcazioni in esposizione (era il 14,5% l'anno scorso), così come i motoryacht passati dal 22,3% al 27,7% del totale, a seguire gli open con il 19,8%, i cabinati con l'11,9%, i gozzi con il 5,9%, i fisherman con il 5,3%, i fly con il 5,1% e le navette con il 2,5%.



