Giardini Luzzati, incontri e musica per 50 anni dal golpe cileno

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre i Giardini Luzzati ospiteranno tre giorni di incontri, musica, cinema e mostre per riflettere sui 50 anni dal golpe cileno. La kermesse è organizzata da Fondazione Diesse, Giardini Luzzati, Goodmorning Genova, Il Cesto, Sestiere del Molo, Associazione per un Archivio dei Movimenti.

Immagini e parole per ricordare a Genova l'altro 11 settembre, per ricostruirne la memoria e per discutere anche del mutamento sociale e della politica, della crisi della democrazia e del suo futuro. Si parte venerdì 8 settembre alle 16 con l'apertura delle mostre Hector "Mono" Carrasco, 50 años pintando - alla presenza dell'autore - e Sui muri e nelle piazze con manifesti dell'epoca conservati dall'Archimovi, mentre in salita Mascherona saranno in mostra le immagini del Cile di Salvador Allende di Paola Agosti Il Cile dell'Unidad Popular. Alle 16,30 il documentario dedicato ad Allende, Compañero Presidente e alle 17,30 l'incontro con Marcello Flores, docente Storia Contemporanea Università di Siena. Alle 19 sarà il poeta Antonio Arévalo, curatore del padiglione del Cile alla Biennale di Venezia a ricordare la poetica e l'impegno politico di Paolo Neruda. La giornata si conluderà alle 21 con Hector "Mono" Carrasco, muralista cileno, che dialogherà sul tema Dal muralismo alla street art. Sabato 9 settembre alle 10 documentario Cile '73 Anatomia di un colpo di stato a seguire l'incontro La lezione del Cile e la sinistra con Livia Turco e Giangiacomo Migone e Edmondo Montali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Alle 18 incontro con Marco d'Eramo, "Dai Chicago boys alla globalizzazione neo liberista", poi collegamento con Claudio Agüero da Santiago del Cile che dialoga con Paolo Comanducci (UniGe). Alle 21 Marco Mastrandrea ed Elena Basso affrontano il tema della memoria in Archivio Desaparecido.

Domenica 10 settembre Paolo Hutter affronterà il tema della memoria "Quell'11 settembre e la memoria di una generazione".

Gli incontri riprendono alle 16. Alle 21 musica con Guido Festinese che racconta Violeta Parra, Victor Jara e la Nueva Canción Chilena e a seguire Concerto con i musicisti cileni Antonio Toño Pérez Montoya, Selina Pérez Pulgar, Hugo Leyton Raymond.



