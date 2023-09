Bucci, Genova 'campione' nautica italiana con Salone

"Anno dopo anno Genova con il Salone nautico internazionale continua a far vedere cosa vuol dire essere la capitale del Mediterraneo e la capitale della nautica, il business del settore va a gonfie vele crescendo a doppia cifra e Genova riflette l'andamento del business con un salone di grandissimo livello". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci alla presentazione della 63/ma edizione del Salone Nautico.

"A Genova c'è uno dei business che cresce più in Italia: la filiera della nautica, è il settore che cresce più in Italia, una cosa importantissima e noi siamo parte di questa crescita.

Non voglio fare paragoni con la Fiat a Torino negli anni Sessanta - ha detto Bucci -, ma oggi noi siamo i campioni della filiera nautica, che porta lavoro e sviluppo economico".

"Quest'anno avremo 150 posti barca in più a disposizione nei nuovi canali del Waterfront di Levante pronti a ospitare le barche, sarà la prima volta delle barche nei nuovi canali, un grosso passo avanti, nel 2024 avremo tutta la parte del Waterfront per il salone che sarà finita. - continua Bucci - Oggi inauguriamo il 63/mo Salone nautico, il primo nel Mediterraneo, ma noi vogliamo che l'anno prossimo sia riconosciuto come il primo al mondo, ci stiamo arrivando, vogliamo avere a Genova il salone della nautica più importante al mondo".



