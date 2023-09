Aggressione al Galliera, paziente prende a cazzotti infermiere

Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Galliera, intervenuto in difesa di una collega aggredita da un paziente che ha dato in escandescenze, è stato colpito da un cazzotto al volto. Il paziente è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre l'infermiere, nonostante l'aggressione, ha proseguito il turno fino a questa mattina e solo allora si è fatto registrare per procedere alla refertazione di pronto soccorso.

La direzione del Galliera "esprime la sua vicinanza al personale coinvolto ed è riconoscente del forte spirito di abnegazione con il quale l'infermiere ha affrontato l'increscioso episodio, continuando a garantire il servizio nei confronti degli altri utenti. Quanto è avvenuto - conclude la nota della direzione - ci rende orgogliosi della squadra di professionisti che ogni giorno, al Galliera così come nelle altre strutture sanitarie aziendali, svolge il proprio lavoro con passione e competenza".



