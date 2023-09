Travolto da jersey in porto a Genova, grave operaio

Un operaio di 67 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto e schiacciato da un jersey che un collega stava movimentando dentro il cantiere ferroviario a Calata Bettolo. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, e trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli esperti della Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il ferito stava assistendo da terra alle movimentazioni del jersey che un altro operaio stava facendo con un mini escavatore. Il blocco di cemento lo ha travolto facendogli sbattere la testa a terra.

L'uomo è stato stabilizzato, intubato e portato in ospedale. Il mezzo e il blocco di cemento, così come l'area, sono stati sequestrati per gli accertamenti. Gli investigatori vogliono capire se la manovra eseguita fosse corretta.



