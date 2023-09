Torna 'Quaderno sospeso', un aiuto per famiglie in difficoltà

In vista della riapertura delle scuole, Caritas Diocesana di Genova e i Centri di Ascolto Vicariali sostengono le famiglie che non riescono ad affrontare i costi della scuola: torna il progetto 'Tutti in classe!', per dare supporto alle famiglie che non riescono a affrontare i costi di cancelleria, zaini, libri". Grazie alla collaborazione di Fondazione Auxilium, Ascom Confcommercio Genova e Confesercenti Genova, c'è la possibilità di acquistare quaderni e altro materiale scolastico direttamente negli esercizi aderenti all'iniziativa e asciarli in dono per aiutare altre famiglie in difficoltà.

Partecipare al Quaderno Sospeso è semplicissimo: basta acquistare e lasciare negli esercizi aderenti prodotti per la scuola che saranno poi distribuiti a chi ne ha bisogno, grazie a Caritas Diocesana e Fondazione Auxilium. I negozi aderenti esporranno una locandina e i clienti potranno chiedere direttamente al negoziante quali sono gli oggetti di cui c'è in quel momento più richiesta, anche in base a quanto desiderano offrire.

"Per chi dona è un modo per allargare l'attenzione e la condivisione ai figli di un'altra famiglia - ha detto Giuseppe Armas, direttore della Caritas Diocesana di Genova -. Per i bambini e i ragazzi rappresenta l'opportunità di avviarsi alla scuola senza uno svantaggio di partenza. E' un gesto alla portata di tutti".

"Abbiamo aderito con piacere alla proposta di Caritas - spiega Alessandro Cavo, presidente di Ascom Confcommercio Genova - Anche in un momento non semplice per le nostre imprese, i commercianti genovesi sono sempre attenti ai bisogni di chi è in difficoltà e questa iniziativa lo testimonia nuovamente".

"Coinvolgere i piccoli negozi di quartiere, librerie e cartolibrerie in primis - fa eco Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova - è un modo per fare sistema. I clienti dei nostri esercenti aderenti troveranno, oltre alla consueta professionalità, anche la possibilità di fare una buona azione."

Sono sette, per il momento, le cartolerie che aderiscono al progetto 'Quaderno sospeso' voluto dalla Caritas diocesana per aiutare le famiglie in difficoltà con le spese scolastiche. Le cartolerie sono 'Smiles' in via Ernesto Guala 43 a Genova Voltri, 'Alessandro Barisone, in via Soziglia 86-88, 'Demoe' in via Canepari 117-119R, 'Giochi di carta' in via Tortosa 159R, 'Bertani' in via Bertani 8R, 'Sanguineti' in via Via XX Settembre 108 R e 'Anni Verdi' in via Silvio Lagustena 103. L'elenco delle cartolerie che aderiscono al progetto si trova sul sito della Caritas http://www.caritasgenova.it/quaderno-sospeso-caritas-e-cda-auxilium-confcommercio-e-confesercenti-insieme-per-tutti-in-classe/



