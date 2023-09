Start 4.0 mette a disposizione 6 milioni per le imprese

Il Centro di competenze Start 4.0 mette a disposizione sei milioni di euro, nell'ambito del Pnrr per finanziare progetti tecnologici proposti delle imprese. Il bando, aperto oggi e che scadrà il 20 ottobre, è destinato alle micro, piccole e medie imprese che potranno candidare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e beneficiare, se selezionate, di un contributo massimo di 400 mila euro.

Paola Girdinio, presidente del Centro di Competenza Stat 4.0 sottolinea che "si tratta un'opportunità straordinaria per le realtà imprenditoriali che hanno l'obiettivo di acquisire nuove conoscenze, realizzare nuovi prodotti, processi o servizi o migliorare notevolmente quelli esistenti. La fase di valutazione tecnico-scientifica dell'idea progettuale sarà affidata a esperti indipendenti". Le aree applicative coperte dal bando sono quelle che riguardano: le infrastrutture energetiche, le reti idriche, il sistema di gestione rifiuti, la logistica oltre ai trasporti e mobilità, i porti e i sistemi produttivi. L'obiettivo del bando è quello di favorire l'adozione e la crescita di soluzioni basate su tecnologie 4.0 nei processi per aumentare la competitività. Il Centro di Competenza ha attivato una casella dedicata per il supporto alle imprese: bandi@start4-0.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA