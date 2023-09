Spezia dismette vecchie sedute, erano di San Siro a Italia90

Un cimelio degli anni in cui il campionato di calcio italiano era considerato "il più bello del mondo". Sono i seggiolini del settore distinti dello stadio "Alberto Picco" della Spezia, che in questi giorni vengono sostituiti nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'impianto.

Quelle vecchie sedute arancioni erano originariamente installate al "Meazza" di Milano, arrivate a San Siro in vista del campionato mondiale Italia 90 e poi sostituite nei primi anni Duemila. Finiti alla Spezia, perché ai tempi la famiglia Moratti, oltre ad essere proprietaria dell'Inter, era anche nell'azionariato dello Spezia Calcio che militava in C1. Da San Siro al Mar Ligure, che si affaccia a poche decine di metri in linea d'aria dallo stadio spezzino, per gli scorsi vent'anni, erano tornati a ospitare i tifosi di Milan e Inter in trasferta nelle ultime tre stagioni, prima della retrocessione degli aquilotti.



