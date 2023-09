Scontro auto-moto, grave motociclista 18enne

Grave incidente stradale in centro a Lavagna con un motociclista di 18 anni in codice rosso al San Martino per politraumi: è in prognosi riservata. Lo scontro con un'auto è avvenuto intorno alle 19 in Corso Buenos Aires e subito le condizioni del centauro sono apparse molto gravi al personale del 118 ed ai militi della Croce Verde. Per queste ragioni è stato fatto intervenire l'elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento nel nosocomio genovese. Sul posto i carabinieri di Lavagna per accertare la dinamica dello scontro.

E' il terzo motociclista in tre giorni che resta gravemente ferito in incidenti stradali avvenuti nel Tigullio. I casi precedenti erano avvenuti sabato a Rezzoaglio e ieri a Sestri Levante: in tutti i casi i motociclisti sono in prognosi riservata.



