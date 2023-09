Scappano in auto dai carabinieri, arrestati due francesi

In auto con cinque mila euro in contanti cercano di scappare dai carabinieri a folle velocità zigzagando per il traffico di Genova. I militari, dopo il rocambolesco inseguimento, hanno arrestato una coppia di francesi di 54 e 55 anni.

I due, secondo quanto ricostruito, questa mattina hanno imboccato via di Francia contromano. Pensando a un errore per i lavori in corso la pattuglia del nucleo radiomobile ha raggiunto la macchina per farla fermare. All'inizio la coppia si è fermata ma poi ha fatto inversione a U ed è scappata. I militari hanno chiesto l'intervento di altri colleghi e sono riusciti a fermare i fuggiaschi in Lungomare Canepa. Una volta scesi dal mezzo i francesi hanno anche aggredito i carabinieri. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato i soldi, diversi cellulari e alcune chiavi di auto. Le indagini sono in corso per capire la provenienza di quanto trovato.



