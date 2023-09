Pappagallo rosa rischia di annegare in mare, salvato da turisti

Un raro pappagallo Cacatoa rosa è stato salvato dall'annegamento in mare da alcuni turisti ed è stato consegnato ai volontari dell'oasi Lipu di Arcola che, a loro volta, lo hanno portato ai carabinieri forestali del nucleo Cites della Spezia L'animale, originario dell'Australia e tutelato dalla normativa Cites, è in buone condizioni di salute ed è provvisto dell'anello di identificazione. Se l'animale non verrà ritirato dal proprietario è destinato a un centro di recupero.



