Operaio cade in scarpata, ferito lo recupera l'elicottero

Un operaio della Provincia di Imperia è rimasto ferito, dopo essere rotolato per un dirupo sotto strada per circa sette metri, mentre stava lavorando con altri due colleghi alla messa in sicurezza della provinciale 24, all'altezza del territorio comunale di Borgomaro, nell'entroterra di Imperia. Sul posto sono presenti il personale sanitario con i vigili del fuoco, il nucleo ispettorato del lavoro e i carabinieri. E' stato anche allertato l'elicottero Grifo, considerate le difficoltà logistiche del recupero.

Secondo quanto ricostruito, sembra che i tre operai stessero mettendo in sicurezza la zona da un movimento franoso, tramite l'installazione di micropali, quando uno di loro è scivolato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA