Oltre alle sigarette vendeva droga, arrestato tabaccaio

Un tabaccaio di 43 anni di Sanremo, che vendeva droga all'interno della propria rivendita di Bussana, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo aveva infatti organizzato un punto di smercio al dettaglio di hashish e marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per essere immesso sul mercato. In seguito a una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto in casa del tabaccaio oltre 3 chilogrammi di droga e stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina e hanno sorpreso un giovane incensurato di Sanremo intento a confezionare dosi di cocaina. Anche quest'ultimo è stati arrestato..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA