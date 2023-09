Un bimbo di sei anni è corso in strada ed è finito contro un'auto in transito. E' questa la dinamica dell' incidente avvenuto ieri sera a Villa Noce, nel comune di Rezzoaglio. Il binbo è stato prima soccorso dai militi della croce rossa e dai sanitari del 118 poi viste le condizioni è stato fatto intervenire l'elicottero Drago che in pochi minuti lo ha trasferito in codice rosso al Gaslini di Genova.



