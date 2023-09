Rixi, 'Per l'Aurelia bis a Ponente cantieri nel 2025

"E' lunga circa 17 chilometri, costa 1,2 miliardi e i lavori, suddivisi in tre lotti e potrebbero essere cantierati già nel 2025". Lo ha detto stamani il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nella sala consiliare del Comune di Ventimiglia, durante la presentazione del tracciato definitivo dell'Aurelia Bis, avvenuta al termine di un vertice al quale erano anche presenti il sindaco della città di confine Flavio Di Muro, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola e i sindaci dei territori interessati dal progetto di raddoppio dell'Aurelia.

"Come governo - ha aggiunto Rixi - una priorità che ci siamo dati è quella di chiudere le progettazioni di tutto il sistema delle Aurelie Bis, che nella nostra regione sono incompiute da anni. Questo perché abbiamo necessità di potenziare il sistema infrastrutturale ligure anche perché il nostro sistema autostradale inizia ad avere problemi di manutenzione importanti e nei prossimi anni avremo probabilmente lavori ancora più invasivi". "Il tracciato individuato - ha aggiunto - avrà un valore di circa 1,2 miliardi e potrebbe già vedere le cantierizzazioni nel 2025. Vuol dire quindi che i primi lotti potrebbero essere finanziati con la Finanziaria del 2024. Questo è un traguardo che si può raggiungere se c'è collaborazione tra Stato, Regione, Anas ed enti locali".

"Quella dell'Aurelia Bis non è solo una richiesta che parte da Ventimiglia o dall'estremo Ponente, ma una soluzione a una autostrada spesso congestionata e una Aurelia datata e a un traffico in incremento. E' un tracciato che sarà pressoché in galleria e che nasce da un lavoro di sintesi e di condivisione". Lo ha detto il sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, alla presentazione del tracciato definitivo dell'Aurelia Bis. "Credo che si apra una nuova fase - ha affermato il presidente della Provincia, Claudio Scajola -. E' urgente realizzare questa infrastruttura perché dobbiamo recuperare il terreno perduto. C'è una buona collaborazione con il ministero e abbiamo la fortuna di avere un'Anas ligure particolarmente efficiente". L'assessore regionale Marco Scajola ha detto: "Se dovessi dare un titolo a questo incontro, in una sola parola, sarebbe 'fare', perché molte volte si è parlato di Aurelia Bis e si sono fatti annunci, ma adesso bisogna realizzarla. Finalmente c'è nella programmazione urbanistica che abbiamo portato avanti come Regione e Comuni, una pianificazione per il nostro territorio, una politica di infrastrutture". Per l'assessore regionale Giacomo Giampedrone "c'è fame di infrastrutture, perché la Liguria è una regione stretta e lunga, che ha nella unica vera alternativa al tracciato autostradale l'Aurelia. Questi nuovi tracciati rappresentano una risposta trasportistica fondamentale per i nostri territori". "Una giornata importante per lo sviluppo di tutto il Ponente - ha spiegato il vice presidente della Regione Alessandro Piana - Velocizzare e semplificare lo spostamento di merci in Europa è estremamente importante per il rilancio della nostra economia. Sarà al contempo decisivo per supportarne la vocazione quale sbocco turistico di grande rilievo". E' stato affrontato anche il tema della gestione dei materiali da scavo e il viceministro Rixi ha detto: "Quello che ho chiesto anche a seguito delle indicazioni del presidente della provincia è di vedere se i materiali di scavo possiamo gestirli in ambito locale e non portarli a spasso in tutta la regione"



