Al Ducale di Genova a novembre arriva Artemisia Gentileschi

Dal 16 novembre 2023 al 1 aprile 2024, a Palazzo Ducale di Genova saranno esposti i capolavori di una delle artiste più amate di sempre, dalla vita appassionante, tragica, ricca di colpi di scena e successi straordinari. È Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 - Napoli 1653), importante esempio di tenacia e genialità, donna dalla vita tutt'altro che facile, segnata dalla prematura scomparsa della madre, dal contesto sociale che non le permette di affermarsi come pittrice, fino al traumatico stupro.

Tra vicende familiari appassionanti, soluzioni artistiche rivoluzionarie, immagini drammatiche e trionfi femminili, la mostra, curata da Costantino D'Orazio con la collaborazione di Anna Orlando, offre l'opportunità di vedere raccolti oltre 50 capolavori sparsi in tutta Europa, opere che permettono di delineare un ritratto preciso della personalità complessa di una delle artiste più celebri al mondo.

La mostra è promossa e organizzata da Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria e vede come sponsor Generali Valore Cultura e come special partner Ricola. Il catalogo è edito da Skira a cura di Costantino D'Orazio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA