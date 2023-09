Litiga col compagno e si lancia dall'elicoidale a Genova, grave

Dopo una lite con il compagno si è lanciata dalla elicoidale di Genova facendo un volo di diversi metri: la donna, 33 anni, è grave. E' accaduto la scorsa notte intorno alle 3 nella zona di San Benigno. Ad assistere alla scena e a chiedere l'intervento dei soccorritori una guardia giurata. L'uomo ha raccontato di aver visto la donna allontanarsi da un'auto, dopo aver litigato con quello che è risultato poi essere il suo compagno, per poi scavalcare la ringhiera dell'elicoidale. L'uomo le ha chiesto se avesse bisogno, non ha avuto risposta e poco dopo l'ha vista precipitare. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica e Polizia. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino. Gli agenti delle Volanti della Polizia hanno sentito il compagno che ha confermato la lite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA