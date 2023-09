Lite tra migranti, coltello lanciato in parco giochi tra bambini

Una violenta aggressione si è consumata, nel tardo pomeriggio di ieri, sul lungomare Oberdan di Ventimiglia, a pochi passi dal parco giochi, dove uno dei tre stranieri coinvolti ha lanciato un coltello, mentre i bambini stavano giocando a pochi metri. Stando a quanto ricostruito, grazie alle testimonianze degli abitanti, due persone, una armata di coltello e l'altra di sassi raccolti sulla spiaggia, ne avrebbero aggredita una terza. C'è stato un fuggi fuggi sotto gli occhi esterrefatti di turisti e residenti.

L'ennesimo episodio di violenza tra stranieri ha fatto scattare la protesta dei cittadini che sottolineano l'insufficienza della presenza di forze dell'ordine. Federico Mulas, ristoratore del lungomare e membro del direttivo di Confesercenti: "La risposta è sempre la stessa. 'Non c'è abbastanza personale' - afferma Mulas -. Tempo fa è stata aggredita mia madre, nel ristorante, e anche in quel caso non c'era personale a sufficienza. Noi chiamiamo le forze dell'ordine, ma poi non interviene nessuno. Ieri pomeriggio, si sono affrontati vicino ai giardini pubblici e uno di loro ha lanciato un coltello sotto l'altalena del parco giochi. la situazione rischia di scappare di mano".



