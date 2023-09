La Samp salvata da Stankovic a Cremona, finisce 1-1

Da imputato ad eroe, il portiere della Sampdoria Filip Stankovic mette la firma nel pareggio in trasferta contro la Cremonese con tre parate decisive. Finisce 1-1 con i liguri che prendono fiato dopo la doppia sconfitta consecutiva in casa con Pisa e Venezia in pochi giorni. Dopo 28 minuti i padroni di casa in vantaggio con Pickel che sfrutta al meglio un rimpallo davanti alla porta di Stankovic. La squadra di Pirlo rischia di incassare il bis dalla Cremonese, trema ma resiste e solo nel finale di tempo rialza la testa con Borini che servito da Pedrola mette a lato di pochissimo. Nella ripresa meglio la Samp che firma il pareggio proprio con l'ex Barcellona Pedrola dal limite al 16' con un tiro che sorprende il portiere avversario. Il gol dell'1-1 carica i blucerchiati che imprecano per un penalty prima concesso e poi annullato dal Var dopo il contatto tra Vasquez e il centrocampista doriano Yepes. Ma il finale è tutto della Cremonese e sale in cattedra il portiere della Samp Stankovic che si esalta sulle conclusioni di sempre di Vazquez al 37' e al 40'. Un doppio riflesso per riscattare gli errori che l'estremo difensore doriano aveva commesso con Pisa e Venezia. E al 50' ancora Stankovic straordinario sul tocco ravvicinato di Zanimacchia.



