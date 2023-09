In 7 mesi 9 milioni di presenze in Liguria, +5% rispetto al '22

Sopra i 9 milioni le presenze turistiche in Liguria da gennaio a luglio, per una crescita del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale, le presenze hanno visto un'impennata soprattutto nella prima parte dell'anno, in particolare nel mese di gennaio, durante il quale si è registrato un +70% degli stranieri (47.928 presenze). Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, i dati dicono che il 2023 è l'anno del ritorno degli americani: da gennaio giugno 2023 si è registrato un aumento degli arrivi del 44% rispetto allo stesso periodo del 2022; bene anche le presenze degli europei (britannici +29%, tedeschi +18,32%, francesi +15,32 %).

"Nel 2023 stiamo assistendo al grande ritorno dei visitatori da oltre oceano, a cominciare dagli statunitensi che si confermano grandi amanti di località come le Cinque Terre e Portofino- dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - La stagione turistica, inoltre, è sempre più lunga, come dimostra il tasso di prenotazioni per settembre che ha già raggiunto il 70%. Un risultato che arriva grazie ad un lungo lavoro di destagionalizzazione dell'offerta turistica ligure.

Genova, in particolare, mai come quest'anno ha dimostrato di essere una città d'arte e cultura per tanti turisti stranieri. È innegabile - continua Toti - che l'inflazione abbia pesato sui consumi delle famiglie italiane, anche nel campo delle vacanze nel tradizionale periodo di ferie di luglio e agosto, ma i bilanci devono essere fatti sull'intera stagione che da gennaio a luglio 2023 segna un più 5% rispetto al 2022".

"Gli arrivi e le presenze dai Paesi esteri sono decisive nel processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria - aggiunge l'assessore a Turismo Augusto Sartori - Per settembre, abbiamo un numero considerevole di prenotazioni di turisti stranieri. Stiamo vivendo una stagione turistica positiva e soddisfacente a differenza di altre realtà nazionali che sembrano soffrire".



