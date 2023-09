Spezia ancora sconfitto, prima gioia per il Como

Tira già aria di crisi in casa Spezia dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Classifica che segna un solo punto dopo tre giornate (quella con il Lecco andrà recuperata). A Cesena, stadio di casa durante i lavori al Picco, la squadra di Alvini perde per 0-1 contro il Como. Decide una rete nel primo tempo del difensore Barba (24') su una respinta difettosa del portiere Dragowski. I bianchi provano a cambiare qualcosa rispetto a Catanzaro scendendo in campo con il 3-4-1-2, ma l'effetto è una squadra che, nel tentativo di registrare la difesa, perde anche la verve in attacco. Ne approfittano i lariani, ordinati in campo e rocciosi in difesa, che lavorano in contropiede e sprecano più di un'occasione con un Cutrone dalle polveri bagnate. Alvini torna al 4-3-3 nella ripresa, ritrova il possesso e poco più. Il Como soffre senza rischiare e alla fine porta a casa un successo meritato, il primo del proprio campionato. I tifosi liguri contestano ancora la proprietà americana, esposto lo striscione "Spezia is not business".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA