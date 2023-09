Magia Radonijc,il Toro batte il Genoa al 94'

All'ultimo secondo e con una magia di Radonjic, il Toro riesce a battere il Genoa e a trovare la prima vittoria in campionato. Il serbo, subentrato nella ripresa, si inventa il gol dell'1-0 che stende il Grifone: i granata tornano ad esultare davanti ai loro tifosi, era dal 6 marzo scorso che non accadeva. Juric lancia subito Zapata, poi lascia in panchina Ilic e Radonjic per alzare Ricci sulla linea di trequarti con Vlasic e schierare la coppia di centrocampo Tameze-Linetty. "Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato, grazie Buongiorno" è lo striscione che la Maratona dedica al canterano che ha rifiutato l'Atalanta.

Gilardino conferma in blocco l'undici che ha espugnato la Capitale sponda biancoceleste, con Retegui unica punta supportato da Malinovskyi e Gudmundsson.

Il primo tentativo in porta è di Zapata, bravo a girare un corner di Linetty ma il pallone è semplice per Martinez. Altri squilli, poi, non se ne vedono, con il Toro che tiene in mano il possesso palla ma non riesce a sfondare, anche perché il Genoa si chiude molto bene. Tameze e Linetty non hanno i tempi e le qualità per impostare, Ricci fatica nel ruolo inedito di trequartista e così Zapata non riceve palloni giocabili. La squadra di Gilardino è ordinata, non rischia nulla e ci prova con una conclusione dalla distanza di Retegui bloccata da Milinkovic-Savic. Prima della fine del primo tempo si vede ancora un tiro di Ricci da fuori area, con Martinez che si accartoccia.

Juric e Gilardino decidono di non fare cambi durante l'intervallo, ma anche ad inizio ripresa capita poco o nulla.

Nei rossoblu entrano Thorsby e Kutlu al posto di Strootman e Malinovskyi, il croato aspetta fino al 64' per un triplo cambio: dentro Radonjic, Seck e Pellegri, fuori Tameze, Zapata e l'infortunato Vlasic. C'è spazio anche per Ilic, ma il Toro continua a non sfondare e si va verso lo 0-0. E' una sfida che si può sbloccare solo con la giocata del singolo, se la inventa Radonjic al 94': l'apertura di Ilic è con il contagiri, il 10 granata supera Hefti e da posizione quasi impossibile trova il jolly da tre punti. La panchina di Juric esplode in un'esultanza liberatoria, poi trema all'ultimo secondo con il tiro di Gudmundsson che esce di poco.

Il Toro trova la prima vittoria, ma durante la pausa si dovrà lavorare sulla fase di costruzione perché la squadra non riesce quasi mai a rendersi pericolosa. Il Genoa va alla sosta con tre punti in tre gare, non male considerando il calendario di fuoco tra Fiorentina, Lazio e i granata.



