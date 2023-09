Aggredito con lo spray al peperoncino e rapinato

Avvicinato da due uomini, un 60enne è stato rapinato dopo che uno dei due gli ha spruzzato contro l'essenza urticante al peperoncino. E' accaduto all'alba nei vicoli adiacenti a via Prè. Il 60enne ha denunciato l'episodio alla Polizia.

Approfittando dell'effetto urticante dello spray, i due aggressori sono riusciti a sfilare all'uomo il marsupio in cui aveva documenti e contanti. Il rapinato non ha saputo descrivere gli aggressori. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere del posto per cercare elementi che possano far risalire agli autori della rapina.



