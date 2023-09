Visitata in 'Ppi' da specializzando e dimessa muore due giorni dopo

Una donna di 69 anni è morta due giorni dopo essere stata visitata da uno specializzando e dimessa dal punto di primo intervento dell'ospedale Saint Charles di Bordighera, dove la figlia l'aveva portata per accertare i motivi di forti dolori al petto e a un braccio e un eccesso di sudorazione. Sul caso la procura di Imperia ha aperto una indagine e disposto l'autopsia. Lo specializzando avrebbe escluso problemi tali da richiedere il ricovero e ha mandato a casa la donna.

La donna era arrivata al punto di primo intervento la notte del 21 agosto ed era stata sottoposta a elettrocardiogramma, accertamento che avrebbe escluso problemi cardiaci. Così era stata dimessa. Il giorno successivo era stato contattato il medico di base che aveva visitato la donna, prescritto esami del sangue e l'utilizzo dell'holter per monitorare costantemente la pressione. Il 24 mattina, poco prima delle 7, la figlia va a svegliare la madre e la trova morta a letto. La donna si è rivolta agli avvocati Marco Noto e Ambra Marchese, di Ventimiglia, per verificare eventuali responsabilità per il decesso della madre. "Per quale motivo una persona che provava un dolore forte al petto e al braccio non è stata subito sottoposta a esami più approfonditi? Secondo noi la visita è stata piuttosto superficiale. Chiedo giustizia e voglio capire con quale criterio mia madre è stata dimessa così frettolosamente", afferma la figlia.

La Asl imperiese conferma la vicenda. Nella Asl del ponente ligure, indipendentemente dall'episodio, è in atto una verifica sull'utilizzo degli specializzandi che sono assunti dalla Gvm società privata che dal gennaio prossimo gestirà l'ospedale di Bordighera e che ha già in carico il punto di primo intervento.





