Impresa di Matteo Arnaldi agli Us Open: il tennista ligure supera il britannico Norrie, testa di serie n.16 del seeding ,con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 e approda per la prima volta in carriera a un ottavo Slam. Ora al prossimo turno lo attende il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Daniel Evans. La vittoria di questa sera vale ad Arnaldi comunque l'ingresso in top50.



