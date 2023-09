Settanta bimbi con gastroenterite, chiuse 2 spiagge a Lerici

Da questa mattina è stato chiuso l'accesso ed è stato imposto il divieto di balneazione alle spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra e di San Terenzo, nel Comune di Lerici, al centro di un 'giallo'. Nei giorni scorsi erano stati segnalati circa 70 bambini nello Spezzino colpiti da gastroenterite e finiti al pronto soccorso, alcuni dei quali risultati positivi al rotavirus. I bimbi avevano frequentato le due spiagge lericine. Per questo ieri sera Asl5 ha inviato una Pec al Comune proponendo la chiusura delle spiagge "come misura cautelare, in attesa che siano fatti tutti gli accertamenti e i vari prelievi previsti". "Ad oggi - ricorda il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti - tutte le analisi di Arpal sull'acqua hanno dato esito negativo e non sono stati riscontrati problemi".

Per effettuare i nuovi campionamenti è stato coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità. "Il collegamento con Lerici va ancora verificato" ha ribadito il primo cittadino. Le spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo sono tra le più amate e frequentate dell'intero Golfo della Spezia, adatte particolarmente ai bambini proprio per la presenza della sabbia e di bassi fondali. I divieti rimarranno fino all'esito dei nuovi campionamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA