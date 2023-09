Samp: Pirlo 'in A in due anni, ma dobbiamo puntarci subito'

Prima la vittoria a Terni, poi i due ko casalinghi consecutivi con Pisa e Venezia. Più ombre che luci in questo avvio di campionato della Sampdoria e il tecnico Andrea Pirlo chiede pazienza: "Bisogna dare tempo al progetto, ero consapevole che l'obiettivo della società era quello di salvare il club e iniziare un nuovo percorso.

Proveremo ad andare in Serie A in uno o due anni, ma noi dobbiamo provarci fin da subito perché siamo la Sampdoria e bisogna puntare al traguardo più importante. Daremo il 100%, ma il progetto è a lungo termine e bisogna dare tempo ai giovani di poter crescere", spiega il tecnico della Samp che domani potrebbe lanciare dal primo minuto a Cremona l'attaccante Sebastiano Esposito, prelevato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A dei blucerchiati.

Domani con la Cremonese c'è l'obiettivo di invertire la rotta: "Basta pensare al passato, dobbiamo guardare avanti e ripartire dai 70 minuti fatti bene col Venezia. Affrontiamo una squadra forte con qualità ed esperienza, ha preso anche Coda, un giocatore davvero importante per la categoria. Sarà una partita difficile ma giocheremo a viso aperto".



