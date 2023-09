Rapina collana ad anziana a Genova, arrestato nel Ragusano

E' stato arrestato dai carabinieri a Pozzallo, nel Ragusano, il 33enne che il 2 giugno scorso aveva aggredito una 89enne, strappandole dal collo una collana d'oro con violenti spintoni, provocandone la caduta.

Fermato era stato trovato in possesso di due tessere sanitarie provento di un precedente furto e poi rilasciato. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Genova, su richiesta della Procura ligure, per rapina aggravata e ricettazione. L'uomo si era trasferito da poco a Pozzallo dove è stato arrestato e successivamente condotto nella casa circondariale di Ragusa



