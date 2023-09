Frontale tra due moto, due feriti: uno è grave

Scontro frontale tra moto, nel pomeriggio, sulla strada provinciale 586 della Val d'Aveto a Rezzoaglio. Due i feriti il più grave, politraumatizzato è stato trasferito in codice rosso al San Martino di Genova con l' elicottero Grifo decollato da Albenga. Non è in pericolo di vita ma è in prognosi riservata. Il secondo centauro è stato invece trasportato in ospedale a Lavagna dalla Croce Rossa di Rezzoaglio ed è ricoverato in osservazione. Sul posto, in località Farfanosa, per accertare la dinamica i carabinieri della compagnia di Sestri Levante.



