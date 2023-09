Gilardino, 'Spalletti è il ct giusto in questo momento'

Alberto Gilardino non ha dubbi su Luciano Spalletti nuovo commissario tecnico della nazionale.

"Sono felice per lui, è un amico: lo conosco, ed è la persona più giusta e adatta in questo momento", spiega ai giornalisti a margine della presentazione della sfida del suo Genoa con il Torino.

Nel nuovo corso azzurro c'è la conferma dell'attaccante rossoblu Mateo Retegui che era stato lanciato da Roberto Mancini. "Sono contento per Retegui, ma se può e deve fare la differenza nel Genoa meritando l'azzurro è merito anche del lavoro quotidiano di tutta la squadra. Noi dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni in modo da esaltare le sue doti", continua Gilardino.





