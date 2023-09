Calcio: Alvini, 'Lo Spezia si deve adattare in fretta alla B'

"Dobbiamo capire che l'adattamento alla categoria deve essere più veloce di quanto fatto fino ad oggi. Abbiamo bisogno di fare punti e metterci a lavorare con umiltà e sacrificio". E' questa la medicina che Massimiliano Alvini vuole somministrare al suo Spezia. Alle spalle un precampionato di ottimo profilo, battendo formazioni di Bundesliga e il Sassuolo, poi il passaggio del turno ai danni del Venezia in Coppa Italia. A Bolzano però la beffa di essere raggiunti tre volte, l'ultima a tempo scaduto, e a Catanzaro un tonfo sonoro per 3-0. "Abbiamo rivisto la partita, ci siamo spenti dopo il primo gol preso al 55esimo e non deve succedere", dice il tecnico alla vigilia di Spezia-Como.

Alvini si è affidato al 4-3-3 fino ad oggi, ma il mercato gli ha lasciato in dote un solo terzino destro (Amian) e un solo sinistro (Moutinho, Reca è infortunato): "Sicuramente qualche uomo potrà essere cambiato, anche dal punto di vista fisico visto che la trasferta è stata lunga e impegnativa. Può essere che cambi qualcosa". Avrà però un attaccante in più, Salvatore Elia acquistato dall'Atalanta. "Penso di portarlo. Ha fatto solo stamattina il primo allenamento con noi e quindi non credo sarà della partita. Ci sarà la settimana della sosta per metterlo a regime e nelle migliori condizioni per potersi esprimere al meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA