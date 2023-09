Tre top 100 all'Aon-Memorial Giorgio Messina

Tutto pronto per la XIX edizione dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che inizierà domenica 3 settembre 2023 con le qualificazioni presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un total financial commitment (montepremi + iscrizione) di 185 mila dollari. Una settimana di grande tennis che si chiuderà domenica 10 settembre con le finali di singolare e doppio.

Il torneo di Genova sarà ancora una volta una vetrina di assoluto prestigio come dimostra la presenza di giocatori che in carriera hanno complessivamente 14 titoli del circuito Atp World Tour 250 e un Atp Masters 1000. In particolare, quattro vittorie e l'Atp Masters 1000 di Montecarlo per Fabio Fognini, tre successi per Marco Cecchinato e altrettanti per il francese Benoit Paire, già nella top 20 mondiale. Ai nastri di partenza un top 80, tre top 100, sette top 120 e nove tra i migliori 130 giocatori del mondo. Oltre a Fognini e Cecchinato in campo altri otto italiani.

Una entry list di grande qualità, dunque, che vede il top 80 Bernabé Zapata Miralles mentre gli altri due top 100 sono il russo Alexander Shevchenko e l'argentino Federico Coria. Il main draw si arricchirà di altri big con la Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore e le 2 che spettano a giocatori indicati dalla Fit. "Sarà anche quest'anno un'edizione di grandissimo spessore - spiega Mauro Iguera, presidente del Comitato Organizzatore - ci sono giocatori di assoluta esperienza che hanno raggiunto le posizioni di vertice della classifica mondiale".



