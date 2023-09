Torna Oktoberfest con tanti eventi, c'è anche 'Beer yoga'

Da giovedì 7 a domenica 24 settembre 2023 torna in piazza della Vittoria l'Oktoberfest di Genova, l'unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania. Giunta alla sua 13^ edizione e come di consueto, accanto alla gastronomia bavarese e alla birra HB l'evento offre intrattenimento, musica, sport e attività per bambini e famiglie. L'iniziativa si sviluppa in due location: il grande tendone della tradizione e il fuoritendone esterno, dove tutte le sere hanno luogo i numerosi eventi "Quest'anno - ha detto Alessio Balbi, titolare della Birreria Hofbräuhaus e organizzatore della manifestazione - avremo all'interno del ricco programma di eventi diverse novità, come per esempio le serate dedicate alla musica rap, per coinvolgere ancora di più la generazione Z, i momenti di 'beer yoga', la nuova disciplina per rilassarsi e meditare mentre si sorseggia un'ottima birra, e i laboratori di fumetti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Genova". L'inaugurazione, con il tradizionale 'o'zapft is', il rito di apertura del primo fusto di birra alla presenza delle autorità cittadine e bavaresi, è prevista giovedì 7 settembre 2023, alle 19. Tra gli eventi segnalati le serate di dj-set rap curate da Mr Phil, Ma Nu e Dj Kamola 'beer yoga', l'esibizio e dei Coldshivers, cover band dei Coldplay, i laboratori per cani di agility, riporto e la pet therapy, la danza degli Zena Swing, i balli storici dell'800 di Compagnia Italiana di Teatro e Danza, la scherma storica medievale e di sciabola insieme ai maestri della Scuola di scherma storica "Antonio Quintino" e il torneo di Risiko.

Anche per questa edizione tornano le attività legate alla solidarietà: sarà riproposta l'iniziativa "I Fondi del Caffè", in cui il ricavato dello stand del caffè sarà interamente donato all'Associazione Gigi Ghirotti per il "Progetto Scuola".

L'orario di apertura del tendone principale sarà dalle 18 alle 2 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sarà possibile anche pranzare con l'apertura anticipata alle 12 (fino alle 2).



