Rapinò disabile nel centro storico, arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo di Genova-Centro dopo serrate indagini hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria nei confronti di un cittadino colombiano di 38 anni che aveva rapinato una persona disabile il 24 luglio scorso.

Quella notte, in piazza San Marcellino, il cittadino sudamericano minacciò con un coltello un uomo disabile di 30 anni, e si fece consegnare tutto il denaro che aveva con sé, circa 200 euro.

Altri arresti sono stati portati a termine dai carabinieri di Genova durante i servizi di controllo del territorio. Sono state individuate e arrestate 4 persone, due italiani e due stranieri, colpite da ordini di carcerazione. Gli arrestati, di età compresa tra i 19 e i 56 anni, risultano essere stati condannati in via definitiva per reati contro il patrimonio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti e per aver violato le prescrizioni delle pene alternative alle quali erano sottoposti. I quattro sono stati tutti trasferiti in carcere a Marassi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA